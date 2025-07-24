Фанаты "Ньюкасла" в истерике: "Чертово дерьмовое шоу"

Болельщики "Ньюкасла" оказались в ярости после того, как стало известно о запросе нападающего Александра Исака на трансфер. Фанаты в соцсетях бурно отреагировали на возможный уход шведского форварда, назвав происходящее "чертовым дерьмовым шоу", сообщает İdman.biz.

Итак, по сообщениям английских и саудовских СМИ, Исак уведомил руководство "Ньюкасла" о желании покинуть клуб этим летом. Нападающий, забивший 62 гола в 109 матчах за "сорок", привлек внимание таких клубов, как "Ливерпуль", "Арсенал" и "Аль-Хиляль". Саудовский клуб, как сообщается, готовит крупное предложение, которое может удовлетворить финансовые запросы английской стороны.

"Ливерпуль" ранее рассматривал Исака как замену Дарвину Нуньесу, но, по последним данным, переключился на Уго Эктике. Тем не менее, интерес со стороны клубов Премьер-лиги не угасает.

Фанаты на Тайнсайде приняли новости болезненно. Один из пользователей X (Twitter) написал:

"Да чтоб вас! Это чертово дерьмовое шоу. Все трансферное окно — катастрофа."

Другой фанат, @ToonMouthTyne, добавил:

"Это должно было решиться НЕДЕЛЯМИ назад, если не МЕСЯЦАМИ! Если мы его продадим, у нас останется 39 дней, чтобы найти замену и купить еще 4–5 игроков, которые и так были нужны. Это позор, как сейчас управляется клуб. Настоящий цирк."

Некоторые болельщики уже смирились с уходом шведа:

"Если Исак хочет уйти — мне этого достаточно. Пусть уходит, и давайте двигаться дальше."

А еще один пользователь призвал к реформам:

"Пришло время клубам Премьер-лиги объединиться. PSR и FFP не работают. Это откровенная коррупция под прикрытием закона."

"Ньюкасл" пока сохраняет контракт с Исаком, но если игрок действительно настаивает на уходе, клубу придется рассматривать предложения. Ожидается, что сумма трансфера превысит 100 миллионов фунтов.

Пока "сороки" готовятся к новому сезону, ситуация с Исаком может стать главной трансферной драмой лета в английском футболе.

İdman.biz