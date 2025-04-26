Беспорядки перед "эль-класико": столкновения между фанатами и полицией - ВИДЕО

В субботу в Севилье перед финалом Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» произошли столкновения между болельщиками «сине‑гранатовых» и полицией, сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca.

Отмечается, что полиции пришлось вмешаться из‑за поведения группы фанатов «Барселоны» на площади Пласа‑Нуэва.

Один болельщик каталонского клуба был арестован, после чего в стражей порядка стали бросать посторонние предметы. Полиции удалось усмирить фанатов «Барселоны», которые в итоге разошлись и покинули площадь.





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