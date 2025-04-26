Стал известен состав "Реала" на матч "Эль-Класико" против "Барселоны" - Мбаппе отдохнет

Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе испанской футбольной команды "Реал Мадрид" в финальном матче Кубка Испании.

İdman.biz сообщает, что "Королевский клуб" сегодня встретится с "Барселоной" в "Эль-Класико" в Севилье.

По данным Radio Marca, Мбаппе, который пропустил два последних матча своей команды, еще не полностью оправился от травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против английского "Арсенала" (1:2).

Сообщается, что "Реал" выйдет на игру в следующем составе: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамени, Себальос, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Отметим, что матч, который пройдет на стадионе La Cartuja в Севилье, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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