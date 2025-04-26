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"Ювентус" может потерять почти всех ключевых игроков

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 02:15
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"Ювентус" может потерять почти всех ключевых игроков

Туринский «Ювентус» сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые могут усугубиться в случае непопадания команды в Лигу чемпионов следующего сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, отсутствие в главном европейском клубном турнире приведет к потере около 60 миллионов евро, что существенно повлияет на бюджет клуба.

В результате, «Старая синьора» может лишиться ряда ключевых игроков. Защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо привлекли внимание английских клубов, и их уход становится все более вероятным. Вратарь Маттиа Перин и нападающий Душан Влахович также рассматривают возможность покинуть команду, особенно учитывая, что контракт Влаховича истекает летом 2026 года, и он не намерен его продлевать.

Кроме того, финансовые ограничения могут помешать «Ювентусу» продлить аренду нападающих Рандаля Коло Муани и Франсишку Консейсау. Оба игрока были арендованы без обязательства выкупа, и в текущих условиях клубу будет сложно обеспечить их дальнейшее пребывание в команде.

На данный момент, после 33 туров чемпионата Италии, «Ювентус» занимает пятое место с 59 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов. До конца сезона осталось пять матчей, и команда должна приложить максимум усилий, чтобы обеспечить себе участие в главном европейском турнире и избежать потери ключевых игроков.

İdman.biz

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