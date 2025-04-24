Ла Лига: завершающий аккорд 33-го тура

В Испании завершается 33-й тур Ла Лиги по футболу.
Как передаёт İdman.biz, в заключительный игровой день состоятся четыре встречи.
Одним из центральных матчей станет поединок между «Атлетико Мадрид» и «Райо Вальекано». Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице и продолжает преследование лидирующей пары — «Барселоны» и «Реала».
Ла Лига – 33-й тур
24 апреля
21:00 — «Осасуна» – «Севилья»
21:00 — «Леганес» – «Жирона»
23:30 — «Атлетико Мадрид» – «Райо Вальекано»
23:30 — «Реал Бетис» – «Вальядолид»
İdman.biz