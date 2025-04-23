Ла Лига: "Сельта" разгромила "Вильярреал" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Испании проходят матчи 33-го тура Ла Лиги по футболу.
Как передаёт İdman.biz, в очередной игровой день состоятся четыре встречи.
Первыми встречаются «Сельта» — «Вильярреал», а также «Атлетик Бильбао» — «Лас-Пальмас».
Затем черёд настанет мадридского «Реала», ведущего погоню за «Барселоной». Соперник «королевского клуба» — «Хетафе». В ещё одном матче встретятся «Алавес» — «Реал Сосьедад».
Ла Лига
33-й тур
23 апреля
21:00. «Сельта» — «Вильярреал» - 3:0
21:00. «Атлетик Бильбао» — «Лас-Пальмас» - 1:0
23:30. «Хетафе» — «Реал Мадрид»
23:30. «Алавес» — «Реал Сосьедад»
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