Самый неудачный сезон "Тоттенхэма" за последние 20 лет

«Тоттенхэм», проигравший на выезде «Ноттингем Форесту» со счетом 1:2, потерпел пятое поражение в семи последних матчах английской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, с 22 февраля команда одержала всего одну победу и один раз сыграла вничью в чемпионате Англии.

В целом «Тоттенхэм» проиграл 18 матчей в текущем сезоне Премьер-лиги, что сделало этот сезон худшим для лондонского клуба за последние 20 лет. В последний раз команда проигрывала столько игр в чемпионате 2003/04 и в итоге завершила соревнование с 19 поражениями.

В настоящее время «Тоттенхэм» занимает 16-е место с 37 очками и сыграет после этого с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэласом», «Астон Виллой» и «Брайтоном».

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