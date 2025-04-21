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Невеста Роналду в хиджабе: визит в мечеть на Пасху - ФОТО

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2025 20:23
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Невеста Роналду в хиджабе: визит в мечеть на Пасху - ФОТО

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес удивила фанатов своим визитом в мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах накануне христианской Пасхи.

Как передает İdman.biz, она поделилась снимками в Instagram, где запечатлена в традиционном хиджабе на фоне мечети шейха Зайда в Абу-Даби — как снаружи, так и внутри, в величественных мраморных залах и у минарета.

Появление Джорджины в ОАЭ вызвало немало обсуждений, особенно с учетом того, что на выходных отмечалась католическая Пасха. Однако многие подписчики отметили уважительное отношение модели к другой культуре и её открытость к традициям разных религий.

В это же время Криштиану Роналду провёл матч чемпионата Саудовской Аравии за «Аль-Наср» против «Аль-Кадисии». Встреча завершилась поражением со счётом 1:2, и португалец не смог отличиться. Единственный гол за «Аль-Наср» забил Садио Мане. Команда Роналду сохраняет третью строчку в турнирной таблице, уступая «Аль-Хилялю» 4 очка и «Аль-Иттихаду» — 8.

İdman.biz

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