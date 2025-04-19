Форвард, забивавший "Карабаху" сделал выбор в пользу "Реала"

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц все ближе к смене клуба, и сам футболист уже определился с приоритетным направлением, сообщает İdman.biz со ссылкой на Bild.

На вершине его списка — мадридский «Реал», а такие гранды, как «Манчестер Сити» и «Бавария», серьёзно отстают в борьбе за одного из главных талантов Европы.

Контракт Вирца с «Байером» рассчитан до 2027 года и включает клаусулу в размере 125 миллионов евро. Клуб из Леверкузена не намерен отпускать игрока за меньшую сумму, что может стать препятствием для потенциального трансфера уже этим летом. Тем не менее, представители футболиста подчёркивают: если появится возможность перейти в «Реал», Флориан готов подождать.

Хотя в «Реале» сейчас высокая конкуренция в атакующей линии, наличие тренера Карло Анчелотти или его возможного преемника Хаби Алонсо, с которым у Вирца сложились тёплые отношения в «Байере», может сыграть ключевую роль.

Кстати, болельщики из Азербайджана хорошо помнят Флориана Вирца: в прошлом сезоне он забивал агдамскому «Карабаху» в матчах Лиги Европы.

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