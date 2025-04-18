В Турции изменился лимит на легионеров

Федерация футбола Турции (TFF) утвердила новые правила по лимиту легионеров в Суперлиге на ближайшие два сезона, сообщает İdman.biz.

Начиная с сезона 2025/2026, клубы смогут вносить в заявку до 14 иностранных футболистов. Однако впервые введено возрастное ограничение: как минимум два из них должны быть моложе 1 января 2003 года. С сезона 2026/2027 это число увеличится до четырех.

Отметим, что и сейчас лимит легионеров составляет 14 игроков, однако только 12 из них могут быть включены в заявку на матч.

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