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Лионель Месси рассказал, какие качества Бекхэма его восхищают

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 19:35
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Лионель Месси рассказал, какие качества Бекхэма его восхищают

Лионель Месси поделился теплыми словами о президенте «Интер Майами» Дэвиде Бекхэме, подчеркнув его человеческие качества и роль в своем переходе в клуб MLS.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Simplemente Futbol, аргентинская звезда признался, что восхищён скромностью и доступностью бывшего капитана сборной Англии.

«Он производит впечатление. Хотя мы редко видимся, когда он в Майами — мы общаемся. Он невероятно приземлённый и просто замечательный человек», — отметил Месси.

Отношения между Месси и Бекхэмом складывались ещё до официального перехода аргентинца: переговоры между представителями «Интер Майами» и отцом Месси начались ещё в 2019 году. Сам Бекхэм с момента основания клуба мечтал привлечь в команду суперзвезду — и сумел реализовать амбициозный план.

İdman.biz

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