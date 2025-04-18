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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, зафиксированные в Манчестере

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 12:14
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, зафиксированные в Манчестере

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион» в четвертьфинале Лиги Европы по футболу вошел в историю континентальных кубков.

İdman.biz сообщает, что IFFHS представил интересные факты, зафиксированные в Манчестере.

Хозяева поля сумели переиграть соперников со счетом 3:2 в дополнительное время после 90 минут, которое завершилось со счетом 2:2. Общий счет матча оказался в пользу английской команды - 5:4.

Впервые в истории еврокубков в дополнительное время матча основной стадии было забито пять голов.

Учитывая квалификационные этапы, это уже второй раз, когда наблюдается столь результативное дополнительное время. В Лиге Европы 2018 года «Зенит» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:0 в основное время, 4:1 в дополнительное и 8:1 по сумме двух матчей.

И «Зенит», и «Манчестер Юнайтед» уступали в дополнительное время, но сумели одержать волевую победу. Английская команда отыграла разницу в два мяча за полчаса.

«Манчестер Юнайтед» - первая команда, забившая два гола на 120-й минуте или позже в основных стадиях европейских соревнований.

Такого же результата «Зенит» добился в матче третьего квалификационного раунда против «Динамо».

Во второй раз в истории «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 5:4 в официальном матче. 1 февраля 1958 года на стадионе "Хайбери" была одержана победа над «Арсеналом» с тем же счетом.

«Лион» проиграл со счетом 4:5 во второй раз в своей истории. 22 сентября 1963 года команда потерпела поражение от «Сент-Этьена».

İdman.biz

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