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Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 11:11
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Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

После того как «Лацио» выбыл из 1/4 финала Лиги Европы по футболу, испанская Ла Лига получила дополнительное место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, Испания занимает второе место в таблице коэффициентов с 23,250 балла, в то время как Италия находится на третьем месте с 21,187 балла и уже не сможет подняться выше, независимо от выступлений «Интера» и «Фиорентины» в этом сезоне еврокубков.

В текущем сезоне от Испании в полуфиналы турниров вышли «Барселона» (Лига чемпионов), «Атлетик» (Лига Европы) и «Бетис» (Лига конференций).

Ранее пятое место в Лиге чемпионов получила Англия.

İdman.biz

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