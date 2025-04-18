Появился неожиданный претендент на главного тренера "Реала"

На фоне неопределённости с будущим Карло Анчелотти после вылета мадридского «Реала» из Лиги чемпионов, национальная сборная Саудовской Аравии сделала итальянскому специалисту предложение занять пост главного тренера.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Дункана Каслса.

По информации источника, Анчелотти может покинуть «Реал» уже в конце апреля, сразу после финала Кубка Испании. Потенциальный уход тренера ускорили слабые результаты в плей-офф Лиги чемпионов и поражение от «Арсенала». Саудовская федерация футбола рассчитывает, что опытный наставник поможет в развитии команды в преддверии чемпионата мира 2034 года, который пройдет в королевстве.

При этом не исключается конкуренция: ранее в Анчелотти также проявила интерес сборная Бразилии. Однако, по данным источников, тренер открыт к работе на Ближнем Востоке, где уже выступает его бывший подопечный Криштиану Роналду.

İdman.biz