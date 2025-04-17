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Капитан "Ливерпуля" стал самым высокооплачиваемым защитником Европы

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 19:05
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Капитан "Ливерпуля" стал самым высокооплачиваемым защитником Европы

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подписал новое двухлетнее соглашение с клубом, по которому он останется на «Энфилде» до 2027 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, его новая зарплата составит около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что сохраняет за ним статус самого высокооплачиваемого защитника Европы.

Несмотря на то что этим летом голландцу исполнится 34 года, он по-прежнему считается одним из лучших центральных защитников мира. Ранее в клубе опасались, что Ван Дейк и Мохамед Салах могут покинуть команду на правах свободных агентов, однако оба игрока решили продлить своё пребывание в составе «Красных», что стало важным шагом для команды нового главного тренера Арне Слота.

Отмечается, что в новом контракте Ван Дейка отсутствуют пункты о разрыве соглашения или снижении зарплаты. Хотя у футболиста были предложения от других клубов, он решил остаться в «Ливерпуле» и продолжить борьбу за титулы на английской и европейской аренах.

İdman.biz

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