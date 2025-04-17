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"Арсенал" впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 01:59
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"Арсенал" впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» уверенно прошел мадридский «Реал» по сумме двух матчей (5:1) и впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Для английской команды это первый выход на столь позднюю стадию турнира с сезона 2008/2009.

Тогда «канониры» под руководством Арсена Венгера остановились в шаге от финала, уступив «Манчестер Юнайтед». В главном матче турнира лондонцы выступали лишь однажды — в 2006 году, проиграв «Барселоне» со счетом 1:2.

Теперь «Арсеналу» предстоит встретиться с «ПСЖ». Первый матч состоится 29 апреля в Лондоне, ответная игра — 6 мая в Париже. Интересно, что при определённом раскладе финал Лиги чемпионов может вновь свести «Арсенал» с «Барселоной», если обе команды пройдут полуфинальных соперников.

İdman.biz

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