Лига конференций: "Челси" встретится с "Легией" и другие матчи

Сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций по футболу.
İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр пройдут четыре встречи.
«Челси», считающийся одним из фаворитов турнира, встретится в Польше с варшавской «Легией». «Фиорентина» примет «Целе», а «Бетис» - «Ягеллонию». «Юргорден» и «Рапид» встретятся в Швеции.
Отметим, что ответные матчи состоятся 17 апреля.
Лига конференций
1/4 финала, первые игры
10 апреля
20:45. «Легия» – «Челси»
23:00. «Бетис» – «Ягеллония»
23:00. «Целе» — «Фиорентина»
23:00. «Юргорден» — «Рапид»
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