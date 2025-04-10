Лига конференций: "Челси" встретится с "Легией" и другие матчи

Сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр пройдут четыре встречи.

«Челси», считающийся одним из фаворитов турнира, встретится в Польше с варшавской «Легией». «Фиорентина» примет «Целе», а «Бетис» - «Ягеллонию». «Юргорден» и «Рапид» встретятся в Швеции.

Отметим, что ответные матчи состоятся 17 апреля.

Лига конференций

1/4 финала, первые игры

10 апреля

20:45. «Легия» – «Челси»

23:00. «Бетис» – «Ягеллония»

23:00. «Целе» — «Фиорентина»

23:00. «Юргорден» — «Рапид»

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