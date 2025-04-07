Ла Лига: "Атлетико Мадрид" празднует победу на выезде - ВИДЕО

В Испании прошли матчи 30-го тура Ла Лиги.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче дня «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Лас-Пальмасом» со счетом 3:1.

В другом матче, между «Севильей» и «Атлетико», хозяева открыли счет, но гости одержали упорную победу благодаря голу на 90+3 минуте — 2:1. Заключительный матч игрового дня между «Вильярреалом» и «Атлетиком» завершился нулевой ничьей.

Испания

Ла Лига, 30-й тур

6 апреля

16:00. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» 1:3

Голы: Оярсабаль (0:1), 5, Мартин (0:2), 56, Макберни (1:2), Арамбуру (68)

18:15. «Севилья» — «Атлетико Мадрид» 1:2

Голы: Агуме (1:0), 7, Альварес (1:1), 25 (пен), Барриос (1:2), 90+3

20:30. «Вальядолид» — «Хетафе» 0:3

Голы: Арамбарри (0:1), 1, Терратс (0:2), 19, (0:3), 38

23:00. «Вильярреал» — «Атлетик» 0:0

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