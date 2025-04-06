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Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 01:10
64
Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 30-го тура.

Как передает İdman.biz, во второй игровой день проходят четыре матча.

В первой встрече дня «Алавес» на выезде с минимальным счётом обыграл «Жирону», единственный гол на 61-й минуте забил Висенте.

Во втором матче игрового дня мадридский «Реал» принял «Валенсию». Гости смогли открыть счет на 15-й минуте благодаря голу Дикаби. Хозяева же восстановили равновесие на 50-й минуте, отличился Винисиус.

Однако в конце «Валенсия» смогла вырвать победу благодаря голу Уго Дуро. Таким образом, «Реал» потерял важные очки в борьбе за чемпионство. В свою очередь, "Барселона" не смогла воспользоваться осечкой мадридцев, сыграв вничью с "Бетисом" (1:1).

Ла Лига
30-й тур

16:00:«Жирона» — «Алавес» - 0:1

Гол: Висенте (0:1), 61

18:00:«Реал Мадрид» — «Валенсия» 1:2

Голы: Диакаби (1:0), 15, Винисиус (1:1), 50, Дуро (1:2), 90+5

20:30:«Мальорка» — «Сельта» - 1:2

Голы: Вальент (1:0),17, Гонсалес (1:1),53, Лопес (1:2),72

23:00:«Барселона» — «Бетис» - 1:1

Голы: Гави (1:0), 7, Соуза (1:1), 17

И

В

Н

П

М

О

1

Барселона

30

21

4

5

83-29

68

2

Реал Мадрид

30

19

7

4

63-30

64

3

Атлетико

29

16

9

4

47-23

57

4

Атлетик

29

14

11

4

46-24

53

5

Бетис

30

13

9

8

41-37

48

6

Вильярреал

28

13

8

7

51-39

47

7

Сельта

30

12

9

11

44-43

43

8

Райо Валекано

30

10

10

10

33-35

40

9

Мальорка

30

11

7

12

29-36

40

10

Реал Сосьедад

29

11

5

13

27-31

38

11

Севилия

29

9

9

11

33-39

36

12

Хетафе

29

9

9

11

26-25

36

13

Жирона

30

9

7

14

34-46

34

14

Осасуна

29

7

13

9

33-42

34

15

Валенсия

30

8

10

12

34-47

34

16

Эспаньол

29

8

8

13

31-40

32

17

Алавес

30

7

9

14

33-44

30

18

Леганес

29

6

9

14

28-46

27

19

Лас Палмас

29

6

8

15

33-48

26

20

Вальядолид

29

4

4

21

19-65

16

İdman.biz

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