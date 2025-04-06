Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 30-го тура.

Как передает İdman.biz, во второй игровой день проходят четыре матча.

В первой встрече дня «Алавес» на выезде с минимальным счётом обыграл «Жирону», единственный гол на 61-й минуте забил Висенте.

Во втором матче игрового дня мадридский «Реал» принял «Валенсию». Гости смогли открыть счет на 15-й минуте благодаря голу Дикаби. Хозяева же восстановили равновесие на 50-й минуте, отличился Винисиус.

Однако в конце «Валенсия» смогла вырвать победу благодаря голу Уго Дуро. Таким образом, «Реал» потерял важные очки в борьбе за чемпионство. В свою очередь, "Барселона" не смогла воспользоваться осечкой мадридцев, сыграв вничью с "Бетисом" (1:1).

Ла Лига

30-й тур

16:00:«Жирона» — «Алавес» - 0:1

Гол: Висенте (0:1), 61

18:00:«Реал Мадрид» — «Валенсия» 1:2

Голы: Диакаби (1:0), 15, Винисиус (1:1), 50, Дуро (1:2), 90+5

20:30:«Мальорка» — «Сельта» - 1:2

Голы: Вальент (1:0),17, Гонсалес (1:1),53, Лопес (1:2),72

23:00:«Барселона» — «Бетис» - 1:1

Голы: Гави (1:0), 7, Соуза (1:1), 17

И В Н П М О 1 Барселона 30 21 4 5 83-29 68 2 Реал Мадрид 30 19 7 4 63-30 64 3 Атлетико 29 16 9 4 47-23 57 4 Атлетик 29 14 11 4 46-24 53 5 Бетис 30 13 9 8 41-37 48 6 Вильярреал 28 13 8 7 51-39 47 7 Сельта 30 12 9 11 44-43 43 8 Райо Валекано 30 10 10 10 33-35 40 9 Мальорка 30 11 7 12 29-36 40 10 Реал Сосьедад 29 11 5 13 27-31 38 11 Севилия 29 9 9 11 33-39 36 12 Хетафе 29 9 9 11 26-25 36 13 Жирона 30 9 7 14 34-46 34 14 Осасуна 29 7 13 9 33-42 34 15 Валенсия 30 8 10 12 34-47 34 16 Эспаньол 29 8 8 13 31-40 32 17 Алавес 30 7 9 14 33-44 30 18 Леганес 29 6 9 14 28-46 27 19 Лас Палмас 29 6 8 15 33-48 26 20 Вальядолид 29 4 4 21 19-65 16

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