Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 30-го тура.
Как передает İdman.biz, во второй игровой день проходят четыре матча.
В первой встрече дня «Алавес» на выезде с минимальным счётом обыграл «Жирону», единственный гол на 61-й минуте забил Висенте.
Во втором матче игрового дня мадридский «Реал» принял «Валенсию». Гости смогли открыть счет на 15-й минуте благодаря голу Дикаби. Хозяева же восстановили равновесие на 50-й минуте, отличился Винисиус.
Однако в конце «Валенсия» смогла вырвать победу благодаря голу Уго Дуро. Таким образом, «Реал» потерял важные очки в борьбе за чемпионство. В свою очередь, "Барселона" не смогла воспользоваться осечкой мадридцев, сыграв вничью с "Бетисом" (1:1).
Ла Лига
30-й тур
16:00:«Жирона» — «Алавес» - 0:1
Гол: Висенте (0:1), 61
18:00:«Реал Мадрид» — «Валенсия» 1:2
Голы: Диакаби (1:0), 15, Винисиус (1:1), 50, Дуро (1:2), 90+5
20:30:«Мальорка» — «Сельта» - 1:2
Голы: Вальент (1:0),17, Гонсалес (1:1),53, Лопес (1:2),72
23:00:«Барселона» — «Бетис» - 1:1
Голы: Гави (1:0), 7, Соуза (1:1), 17
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Барселона
|
30
|
21
|
4
|
5
|
83-29
|
68
|
2
|
Реал Мадрид
|
30
|
19
|
7
|
4
|
63-30
|
64
|
3
|
Атлетико
|
29
|
16
|
9
|
4
|
47-23
|
57
|
4
|
Атлетик
|
29
|
14
|
11
|
4
|
46-24
|
53
|
5
|
Бетис
|
30
|
13
|
9
|
8
|
41-37
|
48
|
6
|
Вильярреал
|
28
|
13
|
8
|
7
|
51-39
|
47
|
7
|
Сельта
|
30
|
12
|
9
|
11
|
44-43
|
43
|
8
|
Райо Валекано
|
30
|
10
|
10
|
10
|
33-35
|
40
|
9
|
Мальорка
|
30
|
11
|
7
|
12
|
29-36
|
40
|
10
|
Реал Сосьедад
|
29
|
11
|
5
|
13
|
27-31
|
38
|
11
|
Севилия
|
29
|
9
|
9
|
11
|
33-39
|
36
|
12
|
Хетафе
|
29
|
9
|
9
|
11
|
26-25
|
36
|
13
|
Жирона
|
30
|
9
|
7
|
14
|
34-46
|
34
|
14
|
Осасуна
|
29
|
7
|
13
|
9
|
33-42
|
34
|
15
|
Валенсия
|
30
|
8
|
10
|
12
|
34-47
|
34
|
16
|
Эспаньол
|
29
|
8
|
8
|
13
|
31-40
|
32
|
17
|
Алавес
|
30
|
7
|
9
|
14
|
33-44
|
30
|
18
|
Леганес
|
29
|
6
|
9
|
14
|
28-46
|
27
|
19
|
Лас Палмас
|
29
|
6
|
8
|
15
|
33-48
|
26
|
20
|
Вальядолид
|
29
|
4
|
4
|
21
|
19-65
|
16
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