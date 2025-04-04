"Ман Сити" наносит ответный удар: АПЛ лояльна к некоторым клубам

«Манчестер Сити» обвинил Английскую премьер-лигу в предоставлении несправедливого преимущества «Арсеналу», «Брайтону», «Эвертону» и «Лестеру» за счет мягкого регулирования акционерных займов, сообщает İdman.biz.

В рамках продолжающегося судебного разбирательства клуб заявил, что Премьер-лига искажает конкуренцию, позволяя названным командам использовать сотни миллионов фунтов акционерных займов без такой же строгой проверки, как в случае спонсорских сделок, связанных с владельцами клубов.

«Сити» также подверг критике новые правила АПЛ, утверждая, что они дискриминируют другие клубы и нарушают принципы прозрачности и объективности.

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