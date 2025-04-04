Возглавил команду в седьмой раз

Бразильская футбольная команда «Флуминенсе» объявила о назначении Ренато Гаушо на пост тренера.

Как сообщает İdman.biz, 62-летний бразилец подписал контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до конца 2025 года.

Гаушо возглавил «Флуминенсе» в седьмой раз. В последний раз он тренировал команду в 2014 году. В 2007-м он привел «Флуминенсе» к победе в Кубке Бразилии.

Кроме того, с «Гремио» Гаушо выигрывал Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии.

Как игрок бывший форвард становился обладателем Кубка Америки в 1989 году.

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