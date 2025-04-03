Лучшие бомбардиры мира

Названы лучшие бомбардиры национальных чемпионатов в 2025 году.

İdman.biz сообщает, что IFFHS объявил лучших бомбардиров за первые три месяца года.

Список возглавляет Моханад Али. Иракский нападающий забил 15 голов за «Аль-Шорту».

Второе место занял бразилец Маркос Леонардо. Он забил 14 голов за «Аль-Хиляль».

Лучший игрок стран Европы Усман Дембеле занимает третье место в таблице. Французский вингер забил 13 голов за ПСЖ.

Отметим, что в таблицу IFFHS включены 30 игроков, забивших девять и более голов.

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