Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар.
Первые игры пройдут на стадионах команд, занявших 17-24 места, а вторые - занявших 9-16 места. Определились и соперники турецких команд. «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмаром», а «Фенербахче» - с «Андерлехтом».
Лига Европы
Стадия плей-офф
"Ференцварош" - "Виктория"
"Порту" - "Рома"
«Твенте» - «Буде-Глимт»
«Фенербахче» — «Андерлехт»
«Унион» — «Аякс»
ПАОК - ФКСБ
«Алкмар» — «Галатасарай»
"Мидтьюлланд" - "Реал Сосьедад"
Отметим, что матчи плей-офф пройдут 13 и 20 февраля.
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