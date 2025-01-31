Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар.

Первые игры пройдут на стадионах команд, занявших 17-24 места, а вторые - занявших 9-16 места. Определились и соперники турецких команд. «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмаром», а «Фенербахче» - с «Андерлехтом».

Лига Европы

Стадия плей-офф

"Ференцварош" - "Виктория"

"Порту" - "Рома"

«Твенте» - «Буде-Глимт»

«Фенербахче» — «Андерлехт»

«Унион» — «Аякс»

ПАОК - ФКСБ

«Алкмар» — «Галатасарай»

"Мидтьюлланд" - "Реал Сосьедад"

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 13 и 20 февраля.

İdman.biz