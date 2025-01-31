Возможные пары плей-офф Лиги Европы: кто ждет "Галатасарай" и "Фенербахче"?

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как сообщает İdman.biz, команды, занявшие 9-24 места на Этапе лиги, сформируют восемь пар.

Мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени. Но примерные пары уже известны.

По новым правилам у каждой команды есть два возможных соперника. Команды, занявшие 9-10-е места встретятся с занявшими 23-24-е места. Команды, занявшие 11-12 места, встретятся с занявшими 21-22 места, 13-14 места - с занявшими 19-20 места, а 15-16 места - с занявшими 17-18 места.

Определились также потенциальные соперники турецких команд. «Галатасарай» встретится с «АЗ Алкмаром» или «Мидтьюлландом», а «Фенербахче» - с «Буде-Глимтом» или «Андерлехтом».

Стадия плей-офф

Ференцварош/Порту – Рома/Виктория

«Твенте»/«Фенербахче» – «Буде-Глимт»/«Андерлехт»

«Унион»/ПАОК – ФКСБ/Аякс

«Алкмар»/«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»/«Галатасарай»

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 13 и 20 февраля.

İdman.biz