3 Декабря 2024
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Стало известно состояние потерявшего сознание футболиста

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2024 10:36
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Стало известно состояние потерявшего сознание футболиста

Здоровье игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове вне опасности.

Как сообщает İdman.biz, информацией об этом поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что 22-летний полузащитник, находящийся на лечении в больнице, встретился со своими одноклубниками и попросил их принять участие в следующей игре с "Эмполи".

Отметим, что Бове потерял сознание на 16-й минуте игры против «Интера» в 14-м туре серии А при счете 0:0. Игрока «Фиорентины» на машине скорой помощи доставили в ближайшую клинику, матч был приостановлен.

İdman.biz

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