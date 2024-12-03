Стало известно состояние потерявшего сознание футболиста

Здоровье игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове вне опасности.

Как сообщает İdman.biz, информацией об этом поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что 22-летний полузащитник, находящийся на лечении в больнице, встретился со своими одноклубниками и попросил их принять участие в следующей игре с "Эмполи".

Отметим, что Бове потерял сознание на 16-й минуте игры против «Интера» в 14-м туре серии А при счете 0:0. Игрока «Фиорентины» на машине скорой помощи доставили в ближайшую клинику, матч был приостановлен.

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