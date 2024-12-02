От Рауля до Фернандо Торреса. Победители Лиги чемпионов, которые недавно начали тренерские карьеры

Кто-то из них может стать топовым специалистом.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Время идет очень быстро - сейчас на экране телевизоров можно увидеть знакомые, но постаревшие лица. Они уже не будут бегать по полю, но вполне эмоционально подсказывают игрокам. До сих пор не верится, что некоторые из тренеров в нашем списке действительно повесили бутсы на гвоздь. Не верится, что детство прошло. Итак, представляем вашему вниманию тренеров, которые вот только недавно были действующими игроками. И все они побеждали в Лиге чемпионов.

Дуайт Йорк

Являясь важным игроком состава «Манчестер Юнайтед», выигравшего в 1999 году требл, Йорк получил свою первую тренерскую работу летом 2022 года, когда присоединился к австралийскому клубу «Макартур». За время своего пребывания в клубе ему удалось выиграть Кубок Австралии, но в конечном итоге он продержался на этой должности всего семь месяцев. После почти двухлетнего перерыва в тренерской деятельности Йорк в начале этого месяца получил работу в национальной сборной Тринидада и Тобаго.

«Я горжусь и удостоен чести возглавить национальную сборную Тринидада и Тобаго. С нетерпением жду возможности поработать с этой талантливой, сплоченной группой игроков», - сказал Йорк. Впрочем, не особо верится, что у Дуайта получится сделать сильную тренерскую карьеру. Поздновато он начал, да без особого желания.

Игор Бишчан

Бишчан входил в легендарный состав «Ливерпуля», который победил в Лиге чемпионов в 2005 году. Хорват повесил бутсы на гвоздь в 2012 году, после уже успел сменить несколько работ в роли тренера. Самым известным клубом, в котором трудился Бишчан, было загребское «Динамо», хотя на этой должности он продержался всего пять месяцев, прежде чем был уволен. С тех пор Бишчан недолгое время был в саудовском клубе «Аль-Шабаб», а в настоящее время является тренером клуба «Аль-Ахли», который идет в лидирующей группе в чемпионате Катара. Хорват, может, и не самая известная фигура в нашем списке, но явно не самая глупая. Уехал на заработки и хорошо себя чувствует в финансовом плане.

Жулиано Беллетти

Выиграв Лигу чемпионов с «Барселоной», Беллетти недавно вернулся в каталонский клуб и работает с молодежью. Ранее Беллетти в течение года возглавлял молодежную команду «Сан-Паулу» U20, также работал в «Крузейро».

Из бывших футболистов «Барселоны» удаются качественные тренеры, давайте просто дадим Беллетти время. Но в чем можно быть точно уверенными, что он в Каталонию наверняка привезет топовых молодых бразильцев. Впрочем, не удивимся, если именно Жулиано в будущем заменит Ханси Флика у руля главной команды. Потенциал у данного молодого специалиста огромен, это заметно.

Хавьер Маскерано

Проведя последние три года в качестве тренера различных молодежных команд сборной Аргентины, Маскерано возглавил «Интер Майами», заменив на этом посту Херардо Мартино.

40-летний специалист получит возможность поработать с такими игроками, как Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, с которыми он ранее выиграл Лигу чемпионов. В Майами собралась настоящая каталонская банда. В следующем сезоне наверняка захотят отомстить Миранчуку и его команде.

Фернандо Торрес

Повесив бутсы на гвоздь в 2019 году, бывший нападающий «Ливерпуля» и «Челси» занялся карьерой тренера. Первоначально он возглавил команду «Атлетико Мадрид» U19 в 2021-м, а в начале этого года был повышен до должности тренера «Атлетико Мадрид B». Согласно сообщениям в Испании, «Депортиво» недавно сделал предложение Торресу, чтобы попытаться переманить его, но Фернандо этот вариант отклонил, поскольку он мечтает когда-нибудь заменить Диего Симеоне на посту главного тренера «Атлетико». Он также успел накачаться за это время, так что в раздевалке футболисты с Фернандо спорить точно не будут.

Филиппо Индзаги

Когда братья Индзаги играли в футбол, то более знаменитым был именно Филиппо, но все изменилось после того, как итальянцы решили стать тренерами. Симоне великолепно справляется с работой в миланском «Интере», а Филиппо все никак не может найти себя. С 2014 года он успел поработать уже в 8 итальянских клубах, а в настоящее время возглавляет «Пизу» - она играет в Серии B.

Альваро Арбелоа

Двукратный победитель Лиги чемпионов тренирует молодежную команду мадридского «Реала» с 2020 года. Арбелоа начал свою тренерскую карьеру, возглавив команду U14 «сливочных», а затем перешел в команду U19, где и работает по сей день. Стабильно. Уверенно. Профессионально.

Рауль

С 2019 года Рауль возглавляет «Реал Мадрид Б» и за это время провел с командой более 180 игр.

Его нынешняя задача — развивать будущих звезд мадридцев, хотя ходят слухи, что может сменить Карло Анчелотти, когда итальянец уйдет со своего поста. Хотя у Рауля будет очень сильный конкурент.

«Возглавить "Реал"? Я предан клубу и делаю все, чтобы приносить пользу. Мне нравится моя работа», - сказал Рауль журналистам в прошлом году, когда его спросили о возможности возглавить основную команду.

Как вы думаете, кто из этих специалистов добьется успеха?

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