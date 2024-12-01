Очередной этап конфликта Энрике - Дембеле

Отношения главного тренера французской футбольной команды «ПСЖ» Луиса Энрике и Усмана Дембеле складываются не очень хорошо.

Как сообщает İdman.biz информацию об этом опубликовало издание L'Equipe.

Имя Дембеле, получившего красную карточку в игре против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов, не вошло в стартовый состав вчерашней игры против «Нанта». Испанский специалист недоволен дисциплиной игрока.

Отметим, что месяц назад Осман был исключен из состава на матч с «Арсеналом», поскольку не выполнил задачи главного тренера.

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