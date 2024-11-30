Скандал в матче Лиги конференций

Польская футбольная команда "Легия" пожаловалась в УЕФА на баннер, который местные болельщики вывесили в матче против "Омонии" на Кипре в рамках Лиги конференций.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовал официальный сайт представителя Польши.

Перед началом матча кипрские болельщики вывесили баннер с надписью «17.01.1945 Красная Армия освободила Варшаву».

«Скандальное поведение болельщиков «Омонии» было направлено на искажение истины. От имени клуба и тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы связались с УЕФА сразу после матча и потребовали жесткой реакции», - говорится в заявлении "Легии".

Отметим, что игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

İdman.biz