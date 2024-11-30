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ЧМ-2034: Определен стадион для финального матча

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2024 10:12
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ЧМ-2034: Определен стадион для финального матча

Объявлен стадион, на котором пройдет финальная игра чемпионата мира (ЧМ)-2034.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Решающая встреча чемпионата мира пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Матч пройдет на стадионе имени короля Салмана.

На этой арене также пройдет игра открытия. Всего матчи мундиаля примут 15 стадионов в 5 городах.

Отметим, что Саудовская Аравия - единственная страна, выдвинувшая свою кандидатуру на ЧМ-2034. Австралия и Индонезия были заинтересованы в совместном участии, но позже отказались.

İdman.biz

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