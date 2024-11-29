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ФИФА объявила кандидатов на звание лучшего футболиста года

Мировой футбол
Новости
29 Ноября 2024 10:18
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ФИФА объявила кандидатов на звание лучшего футболиста года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года.

Как сообщает İdman.biz, на звание "Лучший игрок среди мужчин" 11 претендентов.

В их число входит лучший футболист 2023 года Лионель Месси («Интер Майами»). Килиан Мбаппе («ПСЖ/«Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Тони Кроос (все «Реал»), Ламин Ямаль («Барселона») и Флориан Вирц («Байер») также вошли в «топ-11».

Отметим, что голосование продлится до 10 декабря.

İdman.biz

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