ФИФА объявила кандидатов на звание лучшего футболиста года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года.
Как сообщает İdman.biz, на звание "Лучший игрок среди мужчин" 11 претендентов.
В их число входит лучший футболист 2023 года Лионель Месси («Интер Майами»). Килиан Мбаппе («ПСЖ/«Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Тони Кроос (все «Реал»), Ламин Ямаль («Барселона») и Флориан Вирц («Байер») также вошли в «топ-11».
Отметим, что голосование продлится до 10 декабря.
İdman.biz