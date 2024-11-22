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В Турции застрелили футбольного тренера

Мировой футбол
Новости
22 Ноября 2024 17:47
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В Турции застрелили футбольного тренера

Эрсин Акая, тренер футбольной команды «Чорлуспор 1947», выступающей в 3-й лиге Турции, во время прогулки подвергся нападению неизвестного.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Milliyet.com.tr, инцидент произошел сегодня около 15:00 по местному времени.

Получив тяжелое ранение после выстрела из пистолета, Акан упал на землю. Нападавший скрылся с места происшествия. Тренера немедленно доставили в больницу. Несмотря на вмешательство врачей, спасти ему жизнь не удалось.

Полиция начала расследование на месте происшествия. Предпринимаются усилия по задержанию подозреваемого.

İdman.biz

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