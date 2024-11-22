АФИША матчей, которые пройдут на полях Европы в выходные

На зеленых полях Европы в выходные состоятся интересные футбольные матчи.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Oxu.Az, в английской Премьер-лиге "Лестер Сити" сыграет с "Челси", "Арсенал" - с "Ноттингемом", "Манчестер Сити" - с "Тоттенхэмом", "Саутгемптон" - с "Ливерпулем", "Ипсвич" - с "Манчестер Юнайтед", а "Ньюкасл Юнайтед"- с "Вест Хэмом".
В немецкой Бундеслиге "Байер Леверкузен" встретится с "Хайденхаймом", "Боруссия Дортмунд" - с "Фрайбургом".
В итальянской Серии А "Верона" примет "Интер", "Милан" - "Ювентус", "Парма" - "Аталанту", "Дженоа" - "Кальяри", "Наполи" - "Рому", "Лацио" - "Болонью", "Торино" - "Монцу", а "Комо" - "Фиорентину".
В испанской Ла Лиге "Барселона" сыграет с "Сельтой Виго", "Севилья" - с "Райо Вальекано", "Реал Мадрид" - с "Леганесом", а "Атлетико Мадрид" - с "Алавесом".
В турецкой Суперлиге "Фенербахче" встретится с "Кайсериспором", "Галатасарай" - с "Бодрумспором", "Бешикташ" - с "Гёзтепе", а "Трабзонспор" - с "Адана Демирспором".
23 ноября
Английская Премьер-лига
16:30 "Лестер Сити" - "Челси"
19:00 "Арсенал" - "Ноттингем Форест"
21:30 "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"
Немецкая Бундеслига
18:30 "Байер Леверкузен" - "Хайденхайм"
18:30 "Боруссия Дортмунд" - "Фрайбург"
Итальянская Серия А
18:00 "Верона" - "Интер"
21:00 "Милан" - "Ювентус"
23:45 "Парма" - "Аталанта"
Испанская Ла Лига
19:15 "Атлетико Мадрид" - "Алавес"
Турецкая Суперлига
17:00 "Кайсериспор" - "Фенербахче"
20:00 "Бодрумспор" - "Галатасарай"
24 ноября
Английская Премьер-лига
18:00 "Саутгемптон" - "Ливерпуль"
20:30 "Ипсвич" - "Манчестер Юнайтед"
00:00 "Ньюкасл Юнайтед" - "Вест Хэм"
Итальянская Серия А
25:30 "Дженоа" - "Кальяри"
18:00 "Комо" - "Фиорентина"
18:00 "Торино" - "Монца"
21:00 "Наполи" - "Рома"
23:45 "Лацио" - "Болонья"
Испанская Ла Лига
21:30 "Реал Мадрид" - "Леганес"
00:00 "Сельта Виго" - "Барселона"
Турецкая Суперлига
20:00 "Бешикташ" - "Гёзтепе"
21:00 "Трабзонспор" - "Адана Демирспор"
İdman.biz