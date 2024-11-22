АФИША матчей, которые пройдут на полях Европы в выходные

На зеленых полях Европы в выходные состоятся интересные футбольные матчи.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Oxu.Az, в английской Премьер-лиге "Лестер Сити" сыграет с "Челси", "Арсенал" - с "Ноттингемом", "Манчестер Сити" - с "Тоттенхэмом", "Саутгемптон" - с "Ливерпулем", "Ипсвич" - с "Манчестер Юнайтед", а "Ньюкасл Юнайтед"- с "Вест Хэмом".

В немецкой Бундеслиге "Байер Леверкузен" встретится с "Хайденхаймом", "Боруссия Дортмунд" - с "Фрайбургом".

В итальянской Серии А "Верона" примет "Интер", "Милан" - "Ювентус", "Парма" - "Аталанту", "Дженоа" - "Кальяри", "Наполи" - "Рому", "Лацио" - "Болонью", "Торино" - "Монцу", а "Комо" - "Фиорентину".

В испанской Ла Лиге "Барселона" сыграет с "Сельтой Виго", "Севилья" - с "Райо Вальекано", "Реал Мадрид" - с "Леганесом", а "Атлетико Мадрид" - с "Алавесом".

В турецкой Суперлиге "Фенербахче" встретится с "Кайсериспором", "Галатасарай" - с "Бодрумспором", "Бешикташ" - с "Гёзтепе", а "Трабзонспор" - с "Адана Демирспором".

23 ноября

Английская Премьер-лига

16:30 "Лестер Сити" - "Челси"

19:00 "Арсенал" - "Ноттингем Форест"

21:30 "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

Немецкая Бундеслига

18:30 "Байер Леверкузен" - "Хайденхайм"

18:30 "Боруссия Дортмунд" - "Фрайбург"

Итальянская Серия А

18:00 "Верона" - "Интер"

21:00 "Милан" - "Ювентус"

23:45 "Парма" - "Аталанта"

Испанская Ла Лига

19:15 "Атлетико Мадрид" - "Алавес"

Турецкая Суперлига

17:00 "Кайсериспор" - "Фенербахче"

20:00 "Бодрумспор" - "Галатасарай"

24 ноября

Английская Премьер-лига

18:00 "Саутгемптон" - "Ливерпуль"

20:30 "Ипсвич" - "Манчестер Юнайтед"

00:00 "Ньюкасл Юнайтед" - "Вест Хэм"

Итальянская Серия А

25:30 "Дженоа" - "Кальяри"

18:00 "Комо" - "Фиорентина"

18:00 "Торино" - "Монца"

21:00 "Наполи" - "Рома"

23:45 "Лацио" - "Болонья"

Испанская Ла Лига

21:30 "Реал Мадрид" - "Леганес"

00:00 "Сельта Виго" - "Барселона"

Турецкая Суперлига

20:00 "Бешикташ" - "Гёзтепе"

21:00 "Трабзонспор" - "Адана Демирспор"

İdman.biz