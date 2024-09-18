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Почему клубам приходится менять форму в матчах Лиги чемпионов?

Мировой футбол
Новости
18 Сентября 2024 22:12
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Почему клубам приходится менять форму в матчах Лиги чемпионов?

Правила УЕФА в отношении футболок подразумевают, что клубам следует быть осторожнее с тем, что они показывают на своей форме во время игр в Европе.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на британский «FourFourTwo». В этом сезоне клубам, играющим в Европе, снова придется убедиться в том, что они соблюдают правила размещения спонсорских изображений на футболках.

Первый тур Лиги чемпионов продемонстрировал два примера: «Астон Вилле» и «Штутгарту» пришлось вносить изменения в свои футболки перед выездными матчами с «Янг Бойз» и «Реалом».

«Астон Вилла» заменила своего обычного спонсора «Betano» на логотип детского хосписа и благотворительной организации «Acorns», в то время как «Штутгарт» остался без спонсора. Немецкая команда обычно носит логотип букмекерской компании «Winamax».

Изменения были вызваны тем, что правила УЕФА и различные правила рекламы в разных странах влияют на то, что клубы могут и не могут размещать на своих футболках.

На соревнованиях УЕФА действует полный запрет на табак и «крепкий алкоголь», при этом последний определяется как «любой напиток с содержанием алкоголя более 15%, если применимое национальное законодательство не устанавливает более низкий предел».

Команды также должны уважать запреты и ограничения, установленные страной, в которой проходит матч. В таких случаях Швейцария и Испания запретили рекламу азартных игр, в том числе спонсоров на футболках.

В прошлом году клубы Премьер-лиги добровольно согласились, что с сезона 2026/27 они больше не будут признавать игорные компании в качестве спонсоров на футболках, но пока они остаются популярными в высшем дивизионе Англии.

У «Астон Виллы», «Борнмута», «Брентфорда», «Кристал Пэласа», «Эвертона», «Фулхэма», «Лестер Сити», «Ноттингем Фореста», «Саутгемптона», «Вест Хэм Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерса» в этом сезоне главными титульными спонсорами являются букмекерские компании.

«Астон Вилла» - единственный из вышеперечисленных клубов, кто будет играть в турнирах УЕФА в этом сезоне. Единственному представителю Шотландии в Лиге чемпионов «Селтику» придется снять «Dafabet» со своих футболок, когда они посетят Италию, чтобы встретиться с «Аталантой» в следующем месяце.

İdman.biz

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