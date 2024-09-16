Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

İdman.biz представляет статью со ссылкой на Бомбардир.ру.

17 сентября стартует групповой этап нового формата Лиги чемпионов, вспомним лучших бомбардиров турнира от Пушкаша до Роналду

Кубок Европейских чемпионов (КЕЧ), который проводился под эгидой УЕФА с сезона 1955/56, был преобразован в Лигу чемпионов в 1992/93. Если до 1991 года формат турнира был кубковым с участием только чемпионов стран, то новый формат предусматривал увеличение количества играющих команд, исходя из коэффициентов УЕФА, групповой осенний этап и кубковую схему весной, начиная с 1/8 финала.

В турнире принимают участие лучшие из лучших команд Европы, в которых собраны игроки топ-уровня. Естественно, что формат Лиги чемпионов предусматривает проведение большего количества матчей. С введением нового формата футболисты получили больше шансов проявить себя, чем в Кубка чемпионов.

В истории турнира было огромное количество прославленных голеадоров. Предлагаем вашему вниманию список лучших бомбардиров в истории турнира.

Лучшие бомбардиры Кубка чемпионов за сезон (1955 – 1992)

Жозе Альтафини, “Милан” – 14 мячей (1962/63).

Ференц Пушкаш, “Реал” – 12 мячей (1959/60).

Жозе Агуаш, “Бенфика” – 11 мячей (1960/61).

Герхард Мюллер, “Бавария” – 11 мячей (1972/73). Клаудио Сульсер, “Грассхоппер” – 11 мячей (1978/79).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за сезон (1992 – н. в.)

Криштиану Роналду, “Реал” – 17 мячей (2013/14).

Криштиану Роналду, “Реал” – 16 мячей (2015/16).

Роберт Левандовски, “Бавария” – 15 мячей (2019/20).

Карим Бензема, “Реал” – 15 мячей (2021/22).Криштиану Роналду, “Реал” – 15 мячей (2017/18).

Лионель Месси, “Барселона” – 14 мячей (2011/12).

Ниже представлен список лучших бомбардиров в истории турнира (без деления на КЕЧ и ЛЧ).

Топ-10 бомбардиров Кубка чемпионов/Лиги чемпионов за историю

1. Криштиану Роналду – 140 голов.

Годы выступлений – 2003-2022. Провел в ЛЧ 183 матча. Играл за “Манчестер Юнайтед”, “Реал”, “Ювентус”. С “Реалом” выиграл 4 Лиги чемпионов, 6 раз выигрывал звание лучшего голеадора турнира.

2. Лионель Месси – 129 голов.

Годы выступлений – 2005-2023. Провел в ЛЧ 163 матча. Играл за “Барселону” и “ПСЖ”. С “Барселоной” 4 раза выиграл ЛЧ и 6 становился лучшим бомбардиром турнира.

3. Роберт Левандовски – 94 гола.

Играет с 2011 года. Провел в ЛЧ 120 матчей. Играл за “Боруссию” Дортмунд, “Баварию”, “Барселону». Победу в ЛЧ праздновал вместе с “Баварией” в сезоне-2019/20, тогда же стал лучшим голеадором и был признан лучшим игроком.

4. Карим Бензема – 90 голов.

Годы выступлений – 2006-2023. Провел в ЛЧ 152 матча. Играл за “Лион”, “Реал”. С “Реалом” выиграл турнир 5 раз, стал в сезоне-2021/22 лучшим бомбардиром и лучшим игроком.

5. Рауль – 71 гол.

Годы выступлений – 1995-2011. Провел в ЛЧ 142 матча. Играл за “Реал”, “Шальке 04”. С “Реалом” трижды выигрывал турнир, дважды становился лучшим бомбардиром (в сезоне 2000/01 – единолично, в 1999/00 – в компании с Жарделом и Ривалдо).

6. Руд ван Нистелрой – 56 голов.

Годы выступлений – 1998-2009. Провел в ЛЧ 73 матча. Играл за ПСВ, “Манчестер Юнайтед”, “Реал”. Ни разу не побеждал в турнире, но трижды в составе “МЮ” завоевывал титул лучшего снайпера.

7. Томас Мюллер – 54 гола.

Выступает в Лиге чемпионов с 2008 года, провел 151 матч. Играл исключительно за “Баварию” и выиграл с ней 2 турнира (в сезонах 2012/13, 2019/20).

8. Тьерри Анри – 50 голов.

Годы выступлений – 1997-2012. Провел в ЛЧ 112 матчей. Играл за “Монако”, “Арсенал”, “Барселону”. В составе “Барселоны” выиграл турнир в сезоне 2008/09.

9. Альфредо Ди Стефано – 49 голов.

Годы выступлений – 1955-1964. Провел в Кубке чемпионов 58 матчей. Выступал за мадридский “Реал”, в составе которого 5 раз выигрывал КЕЧ.

10. Килиан Мбаппе – 48 голов.

Начал выступать в ЛЧ в 2016 году, к 2024 году провел 73 матча. Играл за “Монако”, “ПСЖ”. Ни разу не побеждал в соревновании. В сезоне-2023/24 стал лучшим бомбардиром ЛЧ вместе Гарри Кейном.

11. Андрей Шевченко – 48 голов.

Годы выступлений – 1994-2012. Провел в ЛЧ 100 матчей. Играл за “Динамо” Киев, “Милан”, “Челси”. Выиграл в составе “Милана” ЛЧ в сезоне-2002/03, в сезоне 2005/06 стал лучшим снайпером турнира.

12. Златан Ибрагимович – 48 голов.

Годы выступлений – 2001-2021. Провел в ЛЧ 124 матча. Играл за “Аякс”, “Ювентус”, “Интер”, “Барселону”, “Милан”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед”. Выиграть турнир шведской звезде не удалось.

Таблица лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Игрок Матчи Голы Криштиану Роналду 183 140 Лионель Месси 163 129 Роберт Левандовски 120 94 Карим Бензема 152 90 Рауль 142 71 Руд ван Нистелрой 73 56 Томас Мюллер 151 54 Тьерри Анри 113 50 Альфредо Ди Стефано 58 49 Килиан Мбаппе 73 48 Андрей Шевченко 100 48 Златан Ибрагимович 124 48

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