В АПЛ новые топ-тренеры, которые заставят о себе говорить. Ноунеймы разбили МЮ и борются с "Сити"

Развеивают скепсис уже на старте.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Оливер Гласнер

Австрийский менеджер уже заявил о себе, когда в мае 2022 года выиграл Лигу Европы с «Айнтрахтом» – и это в свой первый же сезон в клубе. Этому предшествовали два сезона в «Вольфсбурге» и четыре – в ЛАСКе.

У тренера был богатый опыт, но на рынок масштабов АПЛ он заступил только прошлой зимой. И за остаток сезона-23/24 уже показал, за счёт чего его «Кристал Пэлас» станет узнаваемым коллективом. Под его руководством скучные «орлы» стали яркой атакующей командой, которая кусает даже «Ливерпуль» с МЮ и «Виллой». По итогам того чемпионата – рывок с 14-го места на 10-е.

Эта кампания начинается тяжелее – поражения от «Брентфорда» и «Вест Хэма», ничья с несобранным «Челси». И вроде бы потеряли несколько важных игроков (в том числе одного из лидеров – Олисе). Но Матета и Эзе ещё в строю, плюс добавились Камада и Нкетиа – вполне сильные исполнители для клуба такого калибра.

Гласнеру доверяют, начальную настройку он уже произвёл – а значит, по ходу сезона «орлы» ещё доберут свои очки. А Гласнер приобретёт ещё большую известность – может, даже постучится в топ-клубы.

Энцо Мареска

В случае с экс-наставником «Лестера» половину работы сделает ситуация в «Челси». Дела клуба – а значит, и тренера, будут обсуждать по умолчанию. Сейчас – из-за нескончаемой чехарды. «Аристократы» в очередной раз пошумели на рынке – но прогнозируемый выхлоп от их кампании меньше, чем от «Сити» (а они подписали только Савиньо и Гюндогана).

В клубе перебор игроков, крайне тяжело выстроить тренировочный процесс – и всё, с чем мучались Поттер, Лэмпард, Почеттино, откатилось на тот же уровень этим летом. Энцо должен был отстроить позиционную атаку, но единственным эффективным оружием остаются контратаки. Помимо этого, итальянцу наверняка припомнят историю со Стерлингом при первой же возможности.

С другой стороны, Энцо обратил на себя внимание не просто так. В 2018-2019 годах он работал в «Вест Хэме», потом попал в систему «Ман Сити», а после небольшого периода в «Парме» вернулся к «горожанам». И в прошлом сезоне на него легла ответственная задача вернуть «Лестер» в АПЛ – с этим он справился с первой же попытки. Другими словами, это добротный специалист – правда, среду для развития он выбрал не лучшую.

Арне Слот

Неизбежно разговоры вокруг голландца будут связаны с клише «преемник Клоппа». Юрген прошёл с «Ливерпулем» тяжелейший этап, подготовил основу для нового тренера – его сменщик приходил на плодородную засеянную почву.

И в такой ситуации важно показать свою самостоятельность. Арне показал, что у него есть возможность повести клуб дальше, что он не будет лишь эксплуатировать плоды работы немца. Мерсисайдцы одержали три победы на старте, все – всухую. И пусть первый тайм с «Ипсвичем» не убеждал – важно, что «красные» исправились. И когда в третьем туре столкнулись с принципиальным соперником – МЮ, – просто смели его (3:0).

Пока Слоту вполне удаётся выдерживать давление – важно не допустить провала на отдельных отрезках. Тогда «Ливерпуль» подарит уверенность в собственном будущем.

Киран Маккена

О Киране говорили немало уже этим летом – всё потому, что он достаточно средний даже по меркам Чемпионшипа «Ипсвич» вывел в Премьер-лигу. Причём рисунок игры «трактористов» не похож на другие, у тренера свой стиль. На фоне его общего прошлого с «Юнайтед» (пять лет в клубе), проблем манкунианцев с тен Хагом и успеха самого Маккены его стали называть одним из кандидатов на замену голландцу. Отсюда пристальное внимание к 38-летнему менеджеру – всем было интересно, откуда взялся такой молодой, но уже востребованный специалист.

Несмотря на вышеперечисленное, Маккена остаётся лишь тёмной лошадкой, не вселяющей уверенности. Пока он не успел подтвердить результат «Ипсвича» стабильностью на длительном отрезке – о системности получится говорить лишь в том случае, если тренер сделает «синих» конкурентоспособными и в АПЛ.

Отчасти поэтому североирландец отказался покидать «Ипсвич». И на первых порах коллектив вполне неплох. «Трактористам» достался тяжёлый календарь: «Ливерпуль» в первом туре и «Ман Сити» на выезде – во втором. Но даже против мерсисайдцев «Ипсвич» играл смело и высоко – в свой футбол. «Горожанам» могли забить – причём открыли счёт. Очки набрали только с «Фулхэмом» (1:1) – но сейчас настойчивость Маккены импонирует, а команда сохраняет уверенность.

Фабиан Хюрцелер

В ближайшие выходные «Кристал Пэлас» встретится с «Брайтоном». Сама по себе вывеска – для футбольных фриков. Но интересно тут то, что столкнутся два самых молодых тренера в Премьер-лиге. Причём наставник «чаек» намного моложе. Хюрцелеру – всего 31 год, для него переезд в АПЛ и в этот клуб большой вызов.

Прежде всего из-за возраста и, как следствие, опыта – ранее он работал с «Санкт-Паули» во второй Бундеслиге. Это его первый опыт самостоятельной работы. И да, команду он понял в элитный дивизион. Но «Брайтон» – это абсолютно другой уровень. Это клуб лиги с самой высокой конкуренцией – причём такой, который сам борется за еврокубки.

Из этого вытекает ещё один вызов – не просто выдержать удар топ-чемпионатом, но и удержать планку, которую задал предшественник. А она была высока.

На выходе «Брайтон» уже к четвёртому туру записал себе в актив победу над МЮ и ничью с «Арсеналом» – а это сильнейший аргумент в пользу Хюрцелера. На ближайшие месяцы это любимец фанатов. Кто ожидал такого от 31-летнего тренера.

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