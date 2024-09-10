В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо

Хорошо, что до большого турнира далеко.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Голландцев этой осенью неожиданно штормит с разных сторон. В команде один за другим появляются конфликты – до скандала они не разрастаются, но такие проблемы обычно носят накопительный эффект. Разбираем, что происходит с «оранжевыми».

Куман недоволен Бергвейном

Первый тревожный звоночек – перепалка между главным тренером Роналдом Куманом и вингером Стевеном Бергвейном. Менеджер не вызвал его в сборную на сентябрьские матчи, хотя на Евро-2024 тот пробился в основу к матчам плей-офф. Перед игрой с Боснией и Герцеговиной Роналд был неожиданно откровенен:

«Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Он, наверное, знает, что я это скажу».

Футболист настолько же неожиданно ответил на выпад:

«Я больше не хочу играть за Роналда Кумана. Не буду играть за человека, который преподносит меня в прессе так, как это сделал он. Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?».

Куман не считает, что сказал что-то лишнее – Бергвейн же отмечает, что в Саудовской Аравии конкуренция выше, чем в Эредивизи. Понятно, что вингер не в сборной и не может в полной мере влиять на атмосферу в раздевалке – но их с Куманом перепалка наверняка не осталась незамеченной.

В глаза бросаются пугающие мелочи

И проблема не только в Кумане и Бергвейне. Хватает мелочей, которые рисуют удручающую картину. Так, лидер сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк стороной обходит форварда Джошуа Зиркзее. Последний против Боснии и Герцеговины должен был впервые выйти в стартовом составе. В подтрибунном помещении перед игрой Вирджилподошёл к каждому, чтобы приободрить его – но Зиркзееобошёл (позднее защитник заявил, что между ним и Джошуа нет конфликтов – но сам по себе знак был тревожный).

Победа не далась просто – к перерыву у «оранжевых» было лишь минимальное преимущество. Уже во втором тайме удалось снять вопросы о победителе. При этом нервозность остаётся даже на тренировках. Во время двусторонки ВаутуВегхорсту не понравилось, что с ним жёстко сыграл Тимбер – сел на газон, посчитав, что был фол, начал спорить с партнёром. Чтобы успокоить их пришлось вмешаться Куману – в ответ на жалобы форварда Роналд повысил голос. Ваут покинул поле после тренировки одним из первых.

Последствия обидного вылета

Напряжённую атмосферу в национальной команде вполне можно связать с недавним Евро. В клубах у игроков одна атмосфера – но, когда все собираются, на ум сразу приходит континентальное первенство и обиднейший выход. На турнире голландцы смотрелись действительно хорошо и завоевали зрительские симпатии. Отобрали очки у Франции в группе, вовремя получили пощёчину от Австрии – и в то же время не попали на Бельгию, поскольку чудо сотворила Румыния.

Повезло и снова – в другом поединке 1/8 финала Турция сенсационно прошла Австрию. «Оранжевые» избежали встречи с единственной командой, которая нанесла им поражение – и на классе пробились дальше.

Коллектив был в шаге от финала, а в соперниках по 1/2 – неубедительная Англия. И даже такой Англии Нидерланды проиграли – очевидно, что то поражение осталось сильнейшим осадком для каждого из футболистов. Они встретились впервые с тех пор.

Не стоит брать пример с Бельгии

Негативные эмоции всегда пережить лучше, чем где-то спрятать – но и затягивать с этим не стоит. Сборная – это не клубы, здесь гораздо большее влияние имеет микроклимат. В клубах на первом плане профессионализм – он позволяет приносить дружеские отношения в жертву, в том числе из-за длительной дистанции чемпионатов.

Но сборные живут короткими турнирами. Здесь нет времени интегрировать сложную систему тренера, куда больше на исход влияет индивидуальное мастерство и самоотдача. Как следствие, то, насколько сплочён коллектив, играет решающую роль.

Лучший пример того, что происходит с конфликтной командой – сборная Бельгии на ЧМ-2022. Талантливое поколение «красных дьяволов» стало ещё старше, Роберто Мартинес не уследил, когда вспыхнули конфликты между Троссардом и Азаром, Вертонгеном, Азаром и Де Брюйне, Батшуайи и Лукаку. Главный тренер ничего не сделал – и тот мундиаль бельгийцы провалили (третье место в квартете F по итогам групповой стадии, вылет).

Лучше сейчас, чем на ЧМ

У Кумана ещё будет время выяснить отношения с Бергвейном. Ван Дейк быстро потушил появившееся пламя вокруг истории с Зиркзее – да и Вегхорст в силу опыта обсудит всё с Тимбером. Хочется в это верить. Тем более, что серия таких стычек всплыла сейчас – и это «оранжевым» на пользу.

Сейчас у национальной команды лучшее время, чтобы выпустить пар и двинуться дальше. Поблизости не планируется больших турниров – Евро уже прошло, что Чемпионата мира два года. Разве что предстоящий отбор на следующий мировой форум накладывает ограничения – но в команде достаточно звёзд, чтобы проходить отбор на классе.

Куда хуже, если бы такие проблемы посыпались уже во время отборочного цикла – или даже в период мирового форума. Там нет времени на решение подобных конфликтов – так к ним ещё и приковано пристальное внимание.

Правда, тут своё слово должен сказать главный тренер – это необходимо, чтобы сохранить авторитет и направить эмоции команды в правильное русло.

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