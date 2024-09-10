Лига наций УЕФА: Нидерланды против Германии

Сегодня во II туре Лиги наций УЕФА состоится 9 игр.

Как сообщает İdman.biz, самый интересный матч состоится в Лиге А.

В 3-й группе Нидерланды примут Германию. Матч, который пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Лига наций УЕФА

II тур

10 сентября

Лига

Группа III

22:45. Нидерланды - Германия

22:45. Венгрия - Босния и Герцеговина

Лига B

Группа I

22:45. Чехия - Украина

22:45. Албания - Грузия

Группа II

22:45. Англия - Финляндия

22:45. Ирландия - Греция

Лига С

Группа IV

20:00. Латвия - Фарерские острова

22:45. Северная Македония - Армения

Лига D

Группа II

22:45. Андорра - Мальта

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