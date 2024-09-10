Лига наций УЕФА: Нидерланды против Германии

Сегодня во II туре Лиги наций УЕФА состоится 9 игр.
Как сообщает İdman.biz, самый интересный матч состоится в Лиге А.
В 3-й группе Нидерланды примут Германию. Матч, который пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Лига наций УЕФА
II тур
10 сентября
Лига
Группа III
22:45. Нидерланды - Германия
22:45. Венгрия - Босния и Герцеговина
Лига B
Группа I
22:45. Чехия - Украина
22:45. Албания - Грузия
Группа II
22:45. Англия - Финляндия
22:45. Ирландия - Греция
Лига С
Группа IV
20:00. Латвия - Фарерские острова
22:45. Северная Македония - Армения
Лига D
Группа II
22:45. Андорра - Мальта
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