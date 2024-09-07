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Италия победила Францию ​​спустя 16 лет

Мировой футбол
Новости
7 Сентября 2024 09:09
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Италия победила Францию ​​спустя 16 лет

Состоялись матчи второго дня Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025.

İdman.biz сообщает, что главный матч дня прошел во Франции.

Сборная Италии победила в Париже. Хотя французы и открыли счет на первой минуте, позже они пропустили 3 гола. «Скуадра Адзурра» победила Францию ​​спустя 16 лет.

Сборная Турции начала турнир с ничьи. В выездном матче сборной в Уэльсе голов зрители не увидели.

Лига наций УЕФА
6 сентября
Лига
2-я группа
Франция – Италия – 1:3
Бельгия – Израиль – 3:1

Лига B
3-я группа
Казахстан – Норвегия – 0:0
Словения – Австрия – 1:1

4-я группа
Исландия – Черногория – 2:0
Уэльс – Турция – 0:0

Лига С
2-я группа
Литва – Кипр – 0:1
Косово – Румыния – 0:3

İdman.biz

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