Италия победила Францию ​​спустя 16 лет

Состоялись матчи второго дня Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025.

İdman.biz сообщает, что главный матч дня прошел во Франции.

Сборная Италии победила в Париже. Хотя французы и открыли счет на первой минуте, позже они пропустили 3 гола. «Скуадра Адзурра» победила Францию ​​спустя 16 лет.

Сборная Турции начала турнир с ничьи. В выездном матче сборной в Уэльсе голов зрители не увидели.

Лига наций УЕФА

6 сентября

Лига

2-я группа

Франция – Италия – 1:3

Бельгия – Израиль – 3:1

Лига B

3-я группа

Казахстан – Норвегия – 0:0

Словения – Австрия – 1:1

4-я группа

Исландия – Черногория – 2:0

Уэльс – Турция – 0:0

Лига С

2-я группа

Литва – Кипр – 0:1

Косово – Румыния – 0:3

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