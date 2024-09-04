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Роналду назвал условие для своего ухода из сборной Португалии

Мировой футбол
Новости
4 Сентября 2024 20:50
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Роналду назвал условие для своего ухода из сборной Португалии

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Сейчас я чувствую - и слова тренера это демонстрируют - что я продолжаю быть ценным активом для сборной. Если этого больше не будет, если я не буду ценным активом, я буду первым, кто уйдёт. Но если я уйду, то уйду с чистой совестью. Я знаю, кто я, что я могу сделать, что я делаю и что я продолжу делать», - приводит слова Роналду A Bola.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов.

İdman.biz

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