Ольмо принес "Барсе" 3 очка

В испанской Ла Лиге состоялись две игры III тура.

İdman.biz сообщает, что «Барселона» одержала очередную победу.

Каталонцы победили «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Гости хоть и проигрывали, но после перерыва забили 2 гола. Дани Ольмо забил победный гол в своем дебютном матче и принес «Барселоне» 3 важных очка. Команда стала лидером, показав максимальный результат во всех трёх сыгранных играх.

В матче «Мальорка» – «Севилья» счет не был открыт.

Испанская Ла Лига

III тур

26 августа

«Вильярреал» - «Сельта» - 4:3

27 августа

«Мальорка» - «Севилья» - 0:0

«Райо Вальекано» - «Барселона» - 1:2

28 августа

«Атлетик» - «Валенсия»

«Вальядолид» - «Леганес»

«Атлетико» - «Эспаньол»

«Реал Сосьедад» - «Алавес»

29 августа

«Жирона» - «Осасуна»

«Лас-Пальмас» - «Реал»

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