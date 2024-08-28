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Ольмо принес "Барсе" 3 очка

Мировой футбол
Новости
28 Августа 2024 09:03
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Ольмо принес "Барсе" 3 очка

В испанской Ла Лиге состоялись две игры III тура.

İdman.biz сообщает, что «Барселона» одержала очередную победу.

Каталонцы победили «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Гости хоть и проигрывали, но после перерыва забили 2 гола. Дани Ольмо забил победный гол в своем дебютном матче и принес «Барселоне» 3 важных очка. Команда стала лидером, показав максимальный результат во всех трёх сыгранных играх.

В матче «Мальорка» – «Севилья» счет не был открыт.

Испанская Ла Лига

III тур

26 августа

«Вильярреал» - «Сельта» - 4:3

27 августа

«Мальорка» - «Севилья» - 0:0
«Райо Вальекано» - «Барселона» - 1:2

28 августа

«Атлетик» - «Валенсия»
«Вальядолид» - «Леганес»
«Атлетико» - «Эспаньол»
«Реал Сосьедад» - «Алавес»

29 августа

«Жирона» - «Осасуна»
«Лас-Пальмас» - «Реал»

İdman.biz

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