Ольмо принес "Барсе" 3 очка

В испанской Ла Лиге состоялись две игры III тура.
İdman.biz сообщает, что «Барселона» одержала очередную победу.
Каталонцы победили «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Гости хоть и проигрывали, но после перерыва забили 2 гола. Дани Ольмо забил победный гол в своем дебютном матче и принес «Барселоне» 3 важных очка. Команда стала лидером, показав максимальный результат во всех трёх сыгранных играх.
В матче «Мальорка» – «Севилья» счет не был открыт.
Испанская Ла Лига
III тур
26 августа
«Вильярреал» - «Сельта» - 4:3
27 августа
«Мальорка» - «Севилья» - 0:0
«Райо Вальекано» - «Барселона» - 1:2
28 августа
«Атлетик» - «Валенсия»
«Вальядолид» - «Леганес»
«Атлетико» - «Эспаньол»
«Реал Сосьедад» - «Алавес»
29 августа
«Жирона» - «Осасуна»
«Лас-Пальмас» - «Реал»
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