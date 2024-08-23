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Лига конференций: Голевое шоу в Кракове

Мировой футбол
Новости
23 Августа 2024 09:03
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Лига конференций: Голевое шоу в Кракове

Завершились первые игры стадии плей-офф Лиги конференций.

İdman.biz сообщает, что в рамках третьего по силе клубного турнира континента состоялось 22 матча.

Представитель Азербайджана «Зире» проиграл на Кипре «Омонии» со счетом 0:6. Турецкие клубы «Трабзонспор» и «Башакшехир» провели свои первые матчи. Обе команды сыграли в гостях со счетом 0:0.

Самый результативный результат дня был зафиксирован в Кракове. «Висла» проиграла «Церкл Брюгге» со счетом 1:6.

Лига конференций
Стадия плей-офф
Первые игры
22 августа

20:00. «Легия» – «Дрита» – 2:0
20:00. «Млада Болеслав» – «Пакш» – 2:2
20:00. «Пюник» – «Целье» – 1:0
20:30. «Паневежис» – ТНС – 0:3
21:00. «Бранн» – «Астана» – 2:0
21:00. «Хеккен» – «Хайденхайм» – 1:2
21:00. «Копенгаген» – «Килмарнок» – 2:0
21:00. «Омония» – «Зира» – 6:0
21:00. «Юргорден» – «Марибор» – 1:0
21:30. ЧФР – «Пафос» – 1:0
22:00. «Риека» – «Олимпия» – 1:0
22:00. «Фиорентина» – «Академия Пушкаша» – 3:3
22:00. «Кривбасс» – «Бетис» – 0:2
22:00. «Викингур» – «Санта-Колома» – 5:0
22:15. «Партизан» – «Гент» – 0:1
22:30. «Висла» К – «Серкль Брюгге» – 1:6
22:45. «Клаксвик» – ХИК – 2:2
22:45. «Сент-Патрикс» – «Башакшехир» – 0:0
23:00. «Линкольн» – «Ларн» – 2:1
23:00. «Челси» — «Серветт» — 2:0
23:00. «Ланс» – «Панатинаикос» – 2:1
23:00. «Санкт-Галлен» – «Трабзонспор» – 0:0

Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут 29 августа.

İdman.biz

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