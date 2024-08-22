Лига Европы: "Бешикташ" сыграет в Швейцарии

Сегодня пройдут первые игры стадии плей-офф Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, в рамках второго клубного турнира континента пройдут 12 матчей.
«Бешикташ», представитель братской Турции, встретится с «Лугано». Первая игра пройдет в Швейцарии.
Лига Европы
Стадия плей-офф
Первые игры
22 августа
21:00. ЛАСК – ФКСБ
21:00. «Мольде» — «Эльфсборг»
21:00. РФШ – АПОЭЛ
21:00. "Виктория" Пл - "Хартс"
21:30. ПАОК – «Шемрок Роверс»
22:00. «Лудогорец» — «Петрокуб»
22:00. «Маккаби» Т-А - «Бачка Топола»
22:30. «Лугано» — «Бешикташ».
22:45. «Динамо» Мн – «Андерлехт»
22:45. «Ягеллония» — «Аякс»
23:00. «Ференцварош» — «Борац»
23:30. «Брага» — «Рапид» В
Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут 29 августа.
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