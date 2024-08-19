Совет от Фёллера Горецка

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер дал совет Леону Горецка.

Как сообщает İdman.biz, он заявил, что игрок должен покинуть «Баварию».

Фёллер обосновал свое мнение желанием игрока вернуться в сборную:

«Если у Леона есть цель вернуться в сборную Германии, он должен покинуть «Баварию». Правда, игрок должен принять решение сам. У него есть контракт с «Баварией» и он должен чаще появляться на поле».

Отметим, что Горецка, который не может попасть в основной состав мюнхенского клуба, может покинуть клуб. Он не был включен в заявку «Баварии» на матч 1/32 финала Кубка Германии.

İdman.biz