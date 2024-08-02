"Редко можно встретить такого игрока, в нём есть что-то особенное"

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре новичка команды нападающего Эндрика после товарищеского матча с «Миланом» (0:1).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 18-летний бразилец вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024

01 августа 2024, четверг

Реал Мадрид (Мадрид, Испания) - Милан (Милан, Италия) - 0:1

0:1 Чуквезе – 55'

«Эндрик временами демонстрировал свои качества. В нём есть что-то особенное. Он способен развивать максимальную скорость на пространстве, он очень искусен. Очень редко можно встретить такого игрока», - приводит слова Анчелотти Marca.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarmarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

İdman.biz