40 игр в Лиге Конференций

Завершатся первые игры II квалификационного раунда Лиги Конференций.

İdman.biz сообщает, что в третий день раунда, стартовавшего 23 июля, состоятся 40 матчей.

Три азербайджанских клуба сыграют свои первые матчи в этом турнире. «Сабах» будет гостем «Маккаби», «Сумгаит» примет «Фехервар», «Зира» - ДАК 1904.

В первом поединке также сразятся потенциальные соперники наших представителей. В матче «Сент-Патрикс» (Ирландия) - «Вадуц» (Лихтенштейн) определится потенциальный соперник «Сабаха», в игре «Осиек» (Хорватия) – «Левадия» (Эстония) - «Зиры», а во встрече «Омония» (Кипр) – «Торпедо» Кт. (Грузия) - «Сумгаита».

Лига Конференций

II квалификационный раунд

Первые игры

25 июля

19:00. «КуПС» — «Тромсе»

20:00. «Сабуртало» — «Партизани»

20:00. «Магпис» — «Копенгаген»

20:00. «Сумгаит» – «Фехервар»

20:00. «Ильвес» — «Аустрия» В

20:00. «Млада Болеслав» - «Трансинвест»

20:00. «Ной» — «Слима Уондерерс»

20:00. «Милсами» – «Астана»

20:00. «Жальгирис» – «Пафос»

20:30. «Гоу Хед Иглз» - «Бранн»

20:30. «Омония» — «Торпедо» Кт.

20:30. «Зира» — ДАК 1904

20:45. «Зимбру» — «Арарат»

21:00. «Баник» — «Урарту»

21:00. «Брондбю» — «Ллапи»

21:00. «Юргорден» — «Прогресс»

21:00. «Дюделанж» — «Хеккен»

21:00. «Цюрих» — «Шелбурн»

21:00. «Флориана» — «Гимараэш»

21:00. «Хапоэль» Б-Ш – «Черно Море»

21:00. «Олимпия» — «Полесье»

21:15. «Маккаби» Хайфа – «Сабах»

21:30. ЧФР – «Неман»

21:30. ЦСКА София – Будучность

21:45. «Башахшехир» — «Ла Фьорита»

22:00. «Гент» — «Викингур»

22:00. «Раднички» — «Морнар»

22:00. «Пакш» — АЕК Ларнака

22:00. «Санкт-Галлен» – «Тобол»

22:00. «Осиек» — «Левадия»

22:15. «Марибор» – «Университатя» Крайова

22:45. «Легия» — «Карнарфон»

22:45. «Сент Патрикс» – «Вадуц»

22:45. «Валюр» — «Сент Миррен»

22:45. «Сараево» – «Спартак» Трнава

22:45. «Викингур» — «Эгнатия»

23:00. «Хайдук» — «ХБ Торсхавн»

23:00. «Зрински» — «Браво»

23:00. «Стьярнан» — «Пайде»

23:15. «Брейдаблик» — «Дрита»

Отметим, что ответные матчи пройдут с 30 июля по 1 августа.

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