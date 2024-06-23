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РЕКОРДЫ, которые покорились Роналду

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2024 16:58
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РЕКОРДЫ, которые покорились Роналду

Криштиану Роналду, «Король рекордов» мирового футбола, написал новую историю в игре ЕВРО-2024 против Турции. Однако есть и рекорды, которые он мог побить в той игре, но не смог, и которые сохранил для следующих матчей.

İdman.biz рассмотрел рекорды, которые что португальская суперзвезда смогла побить и те, которые ему не покорились.

В игре с Турцией его появление на первой же минуте поставило несколько рекордов. Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии в 19-й игре подряд на чемпионате Европы. Этим он превзошел рекорд, установленный итальянским защитником Леонардо Бонуччи, сыгравшим в 18 матчах подряд за сборную своей страны в финальных стадиях континентальных первенств.

Роналду, в 27-й раз выступавший на континентальном первенстве, в 18-й раз сграл с капитанской повязкой своей команды, побив рекорд в обоих случаях.

На 56-й минуте матча, хотя у него была возможность обновить ряд рекордов в плане забитых мячей, Роналду не пожадничал и установил еще один рекорд, отдав пас Бруну Фернандешу, находившемуся перед пустыми воротами. Криштиану, сделавший 8-ю результативную передачу на чемпионате Европы, повторил рекорд чешского форварда Карела Поборски. Роналду также стал самым возрастным игроком в истории соревнований, сделавшим ассист.

По итогам игры Криштиану побил еще два собственных рекорда. Футболист, сыгравший на чемпионате Европы 2333 минуты, свою 14-ю игру завершил победой. Эта победа также является 23-й для Роналду на чемпионатах мира и Европы. Португальцу нужно еще две победы, чтобы достичь рекорда немцев Бастиана Швайнштайгера и Мирослава Клозе (25 побед).

Отдав голевой пас Бруну Фернандешу, Криштиану не забил свой 131-й гол в составе сборной и 15-й на чемпионате Европы, упустил шанс обновить собственный рекорд и сохранил его для следующих игр.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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