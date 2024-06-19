Определились пары в Лиге Европы: стал известен и соперник "Трабзонспора"

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие было организовано в Ньоне, Швейцария.
В жеребьевке приняли участие 6 пар и 12 команд. Из них образовалось 9 пар. Матчи этого этапа пройдут 25 июля и 1 августа.
Стал также известен потенциальный соперник "Зиры", серебряного призера азербайджанской премьер-лиги. Турецкий "Трабзонспор" также узнал возможного соперника.
II квалификационный раунд
"Аякс" — "Войводина"
Победитель пары "Ружомберок" – "Тобол" – "Трабзонспор"
Победитель пары "Ллапи" - "Висла" К - "Рапид" В
"Килмарнок" — "Серкль Брюгге"
"Мольде" — "Силькеборг"
Победитель пары "Пакш" - "Корвинул" - "Риека"
"Брага" — "Маккаби" ПТ
"Панатинаикос" – победитель пары "Ботев" – "Марибор".
Победитель пары "Шериф" — "Зира" — победитель пары "Эльфсборг" — "Пафос"
Отметим, что матчи первого раунда пройдут 11 и 18 июля.
İdman.biz