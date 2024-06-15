Месси догнал Али - ВИДЕО

Лионель Месси забил свои очередные голы за сборную Аргентины.

İdman.biz сообщает, что 37-летний ветеран оформил дубль в товарищеском матче с Гватемалой.

Благодаря этому Месси увеличил количество голов в сборной до 108. Он стал одним из игроков забивший больше всего голов в составе сборной за всю историю футбола. Лионель догнал Али Даеи, который забил 108 голов в составе сборной Ирана. Но азиат достиг этого показателя в 148 матчах, а аргентинец - в 182.

Мировой рекорд принадлежит Криштиану Роналду. За сборную Португалии он забил 130 голов.

Отметим, что Аргентина обыграла Гватемалу со счетом 4:1.

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