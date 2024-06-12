"Молодой командир" идет в бой со "стариками"

Через два дня в Германии стартует следующий чемпионат Европы.

İdman.biz сообщает, что средний возраст игроков, которые примут участие в турнире, составит 27 лет.

В статье мы представляем самые молодые и старшие команды ЕВРО-2024. Самая молодая сборная у Чехии. Самая возрастная - у Шотландии.

Молодежь ЕВРО-2024

Сборная Чехии

Средний возраст: 25,3 года

У чехов будет самый молодой состав в Германии. Средний возраст сборной, участвующей в континентальном первенстве в восьмой раз, составит 25,3 года. В состав команды войдут такие известные футболисты, как Томаш Соучек («Вест Хэм») и Патрик Шик («Байер»). В сборной Чехии Мартин Витик будет в центре внимания в защите, а Адам Хлоек - в нападении. Обоим игрокам по 21 году. Главный тренер дал шанс двум игрокам команды старше 30 лет. «Старикам» Чехии исполнится 31 год.

От чехов, которые будут бороться с Португалией, Грузией и Турцией в группе F, можно ожидать любого результата. У них есть потенциал стать как лидерами группы, так и последними...

Сборная Турции

Средний возраст: 25,8 лет

Вторая самая молодая команда ЕВРО-2024 также находится в группе F. Сборная Турции, имеющая в нашей стране достаточно большую фанатскую базу, состоит из талантливой молодежи. Достаточно назвать имена Арды Гюлера и Кенана Йылдыза.

Стоимость команды составляет 324,1 миллиона евро. В состав команды входят игроки, выступающие в таких клубах, как «Интер», «Ювентус», «Реал». Большие надежды возлагаются на команду, которая будет сформирована на основе опыта 30-летнего Хакана Чалханоглу и единства 19-летних Арды и Кенана. Гюлера, забившего 6 голов в 12 матчах за мадридский клуб, называют новым Месси. Он стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в свой первый сезон в «Реале».

Кенан забил 4 гола в 32 матчах Серии А. Трансферная стоимость Йылдыза оценивается в 30 миллионов евро.

Сборная Англии

Средний возраст: 26 лет

Английскую команду считают одним из главных фаворитов чемпионата Европы. Финалист ЕВРО-2020 хочет завоевать золотую медаль в Германии.

53-летний главный тренер команды Гарет Саутгейт отдавал предпочтение в команде опытным и молодым игрокам. Общая стоимость игроков сборной Англии составляет 1,5 миллиарда евро. Рядом с опытным Гарри Кейном в линии нападения будут 20-летний Джуд Беллингем и 22-летний Букайо Сака. К этому трио можно добавить звезду «Манчестер Сити» Фила Фодена. Беллингем, выступающий за «Реал», является самым дорогим игроком турнира (180 миллионов евро).

Англия считается фаворитом в группе C, где сыграет с Сербией, Данией и Словенией.

«Старики» ЕВРО-2024

Сборная Шотландии

Средний возраст: 28,3 года

Шотландия выступит в финальной стадии чемпионата Европы второй раз подряд. В отборочном этапе команда завоевала путевку в Германию, опередив Норвегию с Эрлингом Холландом.

Стив Кларк, главный тренер сборной, в основном отдает предпочтение опытным футболистам. Неслучайно в состав команды вошли всего 2 игрока старше 23 лет. Большинству участников команды будет 24-29 лет. Кларк отвезет в Германию 9 игроков старше 30 лет.

Предыдущие 3 турнира шотландцы завершили на стадии группового этапа. Соревнуясь в одной группе с Германией, Венгрией и Швейцарией, команда Кларка будет использовать свой опыт для достижения исторического успеха.

Сборная Германии

Средний возраст: 28,2 года

Вторая старейшая команда ЕВРО-2024 будет выступать в одной группе с Шотландией. Средний возраст сборной Германии - 28,2 года. Юлиан Нагельсман, самый молодой главный тренер турнира (35 лет), решил пригласить своих сверстников. Он доверит ворота Мануэлю Нойеру (38 лет), который старше его. Томасу Мюллеру и Тони Кроосу 34 года, а Илкаю Гюндогану - 33. Главными членами "бундестим" наряду со "стариками" можно считать 21-летних Джамаля Мусиалу и Флориана Вирца, а также 20-летнего Александра Павловича. Как и в Шотландии, в Германии девять игроков старше 30 лет.

Тот факт, что Германия является хозяевами поля, делает их одними из фаворитов. «Молодой командир» Нагельсман решил воевать со «стариками».

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