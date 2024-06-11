Объявлены самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии.

Суммарный средний возраст всех футболистов, которые примут участие в ЕВРО-2024, составляет 27,04 года.

Шотландия - самая «старая» команда чемпионата по среднему возрасту игроков в заявке (28,31). Девять членов британской команды старше 30 лет и только одному игроку еще не исполнилось 23 года.

В Германии, где такое же количество игроков «30+», средний показатель составляет 28,15. Четыре члена Бундестим моложе 23 лет. Интересно, что оба команды находятся в одной группе.

В число шести старейших команд входят Словения (27,94), Польша (27,81), Швейцария и Хорватия (обе - 27,69).

Самая молодая сборная - Чехия - 25,31 года. В тройку лидеров также вошли Турция (25,85) и Англия (26,05). В «Топ-5» также входят Украина (26,46) и Франция (26,48).

Напомним, что ЕВРО-2024 стартует 14 июня.

İdman.biz